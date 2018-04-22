İKEA yeni mağazasıyla Kartal'da

Açılıştan önce MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, MAYA Holding CEO’su ve IKEA Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fuat Atalay ile YILSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Talat Yıldırım ve YILSAN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ın katılımıyla 24 Nisan Salı günü basın toplantısı gerçekleştirilecek.