İKEA yeni mağazasıyla Kartal'da
IKEA Maya Grubu ve Yılsan Holding işbirliği ile Kartal’da yeni bir karma yaşam projesi hayata geçiyor. İstanbul’un 3. IKEA mağazasını da içinde bulunduran Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi’nin açılışı mayıs ayında gerçekleşecek.22 Nisan 2018 Pazar 11:36
Açılıştan önce MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, MAYA Holding CEO’su ve IKEA Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fuat Atalay ile YILSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Talat Yıldırım ve YILSAN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ın katılımıyla 24 Nisan Salı günü basın toplantısı gerçekleştirilecek.
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