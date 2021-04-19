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Dünya IKBY'den füze saldırısı açıklaması
Dünya

IKBY'den füze saldırısı açıklaması

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesine iki katyuşa füzesinin atıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 01:28:00 -
IKBY'den füze saldırısı açıklaması

IKBY'den füze saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kifri ilçesine akşam saatlerinde, 17. Peşmerge Piyade Tugayı üzerinden geçen ve Peşmerge merkezinin 500 metre uzağına düşen iki katyuşa füzesinin ateşlendiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle yaralanma ya da maddi zarar olmadığı belirtilen açıklamada, saldırı sonrası Peşmerge ve güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığı, saldırının kaynağına yönelik soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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