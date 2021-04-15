IKBY'den Başika açıklaması

Twitter hesabından yaptığı açıklamada IKBY Başkanı Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssünü hedef alan yönelik saldırıları kınayarak, saldırıların "daha fazla gerilime ve Irak'ın istikrarsızlığına yol açacağını" ifade etti.

Barzani, saldırıların Irak'ın ulusal çıkarlarını en üst düzeyde tehdit ettiğini kaydetti.

Saldırıların sürekliliğini ciddiye almanın önemli olduğunu vurgulayan Barzani, IKBY ve Irak'ın bu tür saldırıların arkasındaki gruplarla mücadele etmek için uluslararası koalisyonun desteğiyle koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Türkmen bakan Maruf başsağlığı diledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Bakan Maruf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve Başika Türk Askeri Üs Bölgesi'ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda düzenlenen saldırıların bölgeye yönelik açık bir tehdit olarak görüldüğünü belirten Maruf, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupların amacının Erbil'i ve bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrarı hedef almak olduğuna dikkati çekti.

Maruf, saldırıda şehit düşen Türk askerine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğa acil şifalar diledi.