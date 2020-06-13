IKBY’de korona virüs vakasında artış

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) korona virüs vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı uyarıda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) son haftalarda korona virüs (Covid - 19) vakalarındaki büyük artış üzerine Sağlık Bakanlığı uyarıda bulundu. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında korona virüsü salgının yeni dalgasının daha güçlü olduğunu belirterek, bazılarının hafif, bazıları orta ve çok ağır olmak üzere hastaların durumlarının farklı olduğunu söyledi. Salgını kontrol altına almak için hala yeterli zaman olduğunu vurgulayan Berzanci “Herkesin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Kişisel korunma en önemli şey” dedi.

Öte yandan, IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Hoşnav yaptığı açıklamada Mayıs ayının ortasına kadar salgından ölenlerin oranının yüzde 1’den azken bu oranın yüzde 1.9’a yükseldiğini vurguladı. Sağlık ekipmanlarının yeterli olmadığı IKBY’de 2 bin 5 korona vakasının kaydedilirken 38 kişi de yaşamını yitirdi.

İlk vakanın Mart ayında görüldüğü IKBY’de Ramazan ayına kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.