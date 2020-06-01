IKBY’de 6 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı

Son haftalarda korona virüsü vakalarının arttığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 6 gün kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Yardımcısı Kubat Talabani ve Sağlık Bakanı Saman Berzenci ile yapılan görüşme sonrası bölgede korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinin yanı sıra Raperin ile Germiyan bölgelerinde 1 Haziran saat 18.00’den 6 Haziran tarihine kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Karara göre, şehir içinde araçların yanı sıra yayaların da sokağa çıkması yasaklanırken, sokağa çıkma yasağını ihlal edenler cezalandırılacak.

IKBY’de Mart ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Korona virüs vakalarının azalması üzerine Ramazan ayının ortasından itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ancak son haftalarda vakalardaki artış dikkat çekmişti.

Süleymaniye kentinde bir günde 101 vakanın tespit edilmesiyle bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre 710 vakanın bulunduğu IKBY’de 7 kişi hayatını kaybederken, 420 kişi ise virüsü yenerek hastaneden ayrıldı.