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Aktüel

IKBY’de 2 aydır kapalı olan camiler yeniden açılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 aydan fazla süredir kapalı olan camilerin yeniden açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:40:15 -
IKBY’de 2 aydır kapalı olan camiler yeniden açılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 aydan fazla süredir kapalı olan camilerin yeniden açılmasına karar verildi.


IKBY Vakfı ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 Mart’tan bu yana korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı olan camilerin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden ibadete açılacağı duyuruldu. Karar uyarınca IKBY’deki bütün camilerin açılacağı ve cuma namazının da cemaatle kılınmasının uygun görüldüğü belirtilen açıklama, söz konusu kararın Sağlık Bakanlığına bağlı korona virüs ile mücadele yüksek komisyonu ile yapılan fikir alışverişi sonucu alındığı bildirildi.


3 Mart’tan bu yana camilerin ibadete kapalı tutulduğu IKBY’de 391 korona vakası tespit edildi. 361 kişi virüsü yenerek taburcu olurken 5 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi hala hastanede sağlık gözetimi altında bulunuyor.

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