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IKBY yeni Başkanı Barzani Bağdat’ta

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:49
IKBY yeni Başkanı Barzani Bağdat’ta

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.


Geçtiğimiz haftalarda IKBY Başkanı olarak seçilen Kürdistan Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı sıfatıyla Irak’ın başkenti Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi görevden uzaklaştırmak için siyasi girişimlerin arttığı bir döneme denk gelen ziyarette, IKBY Başkanı Barzani’nin Abdülmehdi hükümetine sunduğu desteği yenilemesi bekleniyor. Bağdat’ta Abdülmehdi ile bir araya gelen Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları giderme yolları, petrol geliri, güvenlik konuları ve bütçe gibi konuların ele alacak. Barzani’nin ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:49
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