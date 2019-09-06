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"IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor"

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre, IKBY yetkilileri terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk edip çadır kamplara sığınan 4 bin 200 Sünni Arap'ın bölgelerine dönmesini engelliyor

06 Eylül 2019 Cuma 17:04
"IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 4 bin 200 Sünni Arap'ın Musul'un doğusundaki köylerine dönmesine izin vermediğini belirtti.

Örgütün yayımladığı rapora göre, IKBY yetkilileri terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk edip çadır kamplara ve başka bölgelere sığınan 4 bin 200 Sünni Arap'ın bölgelerine dönmesine müsaade etmiyor.

Evlerine dönemeyenlerin çoğunlukla Musul'un doğusundaki Hamdaniye ilçesinden olduğuna işaret edilen raporda, "Hamdaniye'nin DEAŞ'tan alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen IKBY yetkilileri, sadece Kürt ve kendileriyle iyi bağlantıları olan Arap sakinlerin dönüşüne izin veriyor. Bu, uluslararası insan hakları ihlalidir." denildi.

Raporda ifadelerine yer verilen HRW Orta Doğu Direktörü Lama Fakih, "IKBY, yasal bir gerekçe olmaksızın binlerce Arap köylünün evlerine dönmesini engelliyor. Aslında IKBY, Kürt ve kendisiyle iyi bağlantıları olan Arap sakinlerin evlerine gitmesine izin verirken, diğer köylüler ise yanlış bir şekilde cezalandırılıyor." dedi.

IKBY'nin dönüşlere engel olmasının nedenlerine de değinilen raporda şunlar kaydedildi:

"Yüksek rütbeli bir Peşmerge komutanı, Temmuz 2018'de insani yardım yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Hamdaniye'ye bağlı köylerdeki mayınlar ve imha edilmemiş mühimmatların oluşturduğu tehlikeye işaret etti. IKBY Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari de HRW'ye gönderdiği e-postada yine mayınlar ve imha edilmemiş mühimmatların varlığından söz etti. Ancak bu endişeler, IKBY'nin, ailelerin köylerine dönmesini engellemesinin nedeni olarak görülmüyor."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:04
  1. IKBY
  2. Irak
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü

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