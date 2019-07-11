IKBY parlamentosuna ilk kadın başkan seçildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu başkanlığına ilk defa bir kadın seçildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu başkanlığına ilk defa bir kadın seçildi.

IKBY parlamentosu bugün yaptığı oturumunda yeni başkanını seçti. Geçen yıl Eylül ayında yapılan genel seçimlerde 2. sırada gelen Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin adayı Reyvaz Faik, 111 milletvekilli parlamento üyelerinin 72’sinin oyunu alarak 1992 yılında kurulan IKBY parlamentosunun ilk kadın başkanı oldu.

Parlamento geçici başkanı olan Vala Ferit Bölge Bakanı seçilirken, Kültür ve Sosyal İşleri Bakanlığına iki kadının atanmasıyla birlikte yeni kabindeki kadın bakan sayısı üçe yükseldi.

IKBY eski Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mesrur Barzani’nin dün parlamentoya sunduğu hükümet güvenoyu almıştı.

KBY eski Başbakanı, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento’da, oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2. Başkanı seçilmişti.

IKBY’de 30 Eylül 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21 ve Değişim Harketi Goran 12 sandalye kazanmıştı.

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