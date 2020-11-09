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Aktüel IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek
Aktüel

IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:59:10 -
IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin IKBY Meclis'inin desteğinin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ahmed ve Bağdat İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Halid Şivani, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin siyasi partilere bilgi vermek üzere mecliste toplantıya katıldı.

Ahmed, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Kürdistan Hükümeti, Şengal (Sincar) diye adlandırılan anlaşma noktasında şu ana kadar atılan tüm adımlar için meclisin desteğini aldı." dedi.

Henüz Sincar anlaşmasının uygulamaya konulmadığını belirten Ahmed, en kısa zamanda anlaşmayı uygulamaya koyacak mekanizma kurulması ve anlaşma maddelerini hayata geçirecek yol haritası için BM ve Irak merkezi hükümeti ile bir toplantı yapılacağını belirtti.

Ahmed, Sincar'da durumun normalleşmesinin önünü açacak anlaşmaya karşı olanların (PKK), Sincar halkı ve Ezidilerin çıkarlarına karşı olduklarına dikkati çekerek, bu kişilerin Ezidilerin maruz kaldığı acıların sona ermesine de karşı olduklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Şengal halkının büyük bir kısmı Kürdistan Bölgesi'nde iç göçmen. Şengal'in tüm asli vatandaşları ve iç göçmenler bu anlaşmaya destek veriyor. Bazı aykırı sesler var ki bazı iç ve dış kesimlerin menfaatleri için karşı duruyorlar."

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