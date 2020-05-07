IKBY koronavirüs nedeniyle kapatılan camileri yeniden açmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 11 Mayıs itibarıyla yeniden ibadete açılmasının planlandığı açıklandı.

IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele komisyonunun uygun sağlık şartlarının bulunduğu yönünde onay vermesi durumunda bölgedeki camilerin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasının hemen ardından Süleymaniye vilayetinde bulunan camilerde, toplu ibadet öncesi dezenfekte çalışmaları başladı.

Süleymaniye'deki dezenfekte ekibinin sorumlularından Beyan Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekibin vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladığını söyledi.

Abdurrahim, içinde bulunulan ramazan ayı dolayısıyla camilerde toplu ibadetin pazartesi günü beklenmeden yarın veya ertesi gün başlanabileceğini ifade etti.

IKBY hükümeti 4 Mart'ta Kovid- 19 salgını nedeniyle cami ve kiliselerdeki tüm toplu ibadetlerin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.



