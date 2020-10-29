  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Aktüel

IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:55:07 -
IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dizayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY adına, Türkiye halkına ve hükümetine, Cumhuriyet Bayramlarının 97. yıl dönümünde en iyi dileklerimi ve tebriklerimi sunarım." ifadesine yer verdi.

Mesajına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'na ait Twitter hesaplarını da ekleyen Dizayi, bölge halkları arasında barış, istikrar, refah ve kardeşlik dileğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…
Gündem

Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da Prof. Dr. Emin Gürses Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçes..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay