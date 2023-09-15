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Dünya IKBY Bağdat yönetimine iki öneri sundu
Dünya

IKBY Bağdat yönetimine iki öneri sundu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 02:01:00 -
IKBY Bağdat yönetimine iki öneri sundu

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi yönetim yetkililerine IKBY memurlarının maaşlarının gönderilmesi için iki öneri sunduklarını açıkladı.

Barzani, Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

IKBY bütçe sorununu görüşmek için Bağdat’a geldiklerini ifade eden Barzani, başkanlık ettiği heyetin merkezi yönetim yetkilileriyle uzun ve yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Heyet olarak Bağdat’taki yetkililere IKBY memur maaşlarının ödenmesi için iki öneri sunduklarını ifade eden Barzani, "Birisi kısa diğeri de uzun vadeli öneriler. Uzun vadeli önerimiz bazı yasaların çıkarılmasını ve kanunların düzeltilmesini gerektirecek. Bunların üzerinde çalışacağız." dedi.

Barzani, görüştüğü siyasi liderlerin önerilere destek verdiğini kaydederek, var olan sorunların yakında çözülebileceğine işaret etti.

Irak Başbakanı'nın 17 Eylül Pazar günü ilgili birimlerle toplanarak, IKBY memur maaşlarının gönderilmesi yöntemlerini görüşmesi bekleniyor.
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IKBY Başbakanı Barzani, dün başkanlık ettiği heyetle Bağdat’a gelerek merkezi yönetim yetkilileriyle bütçe sorunu ve bölgesel yönetim memur maaşlarının gönderilmesini görüşmüştü.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Horamani, 4 Eylül’de Bağdat yönetiminin gönderdiği bütçenin memur maaşlarına yetmeyeceğini ve bu konuda yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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