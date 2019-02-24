Uzun yıllar megakent İstanbul'un şehir içi ulaşımında kullanılan Ikarus otobüsleri, bir dönem toplu ulaşımda sıklıkla tercih edilmişti. Ikarus otobüsleri İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde de uzun yıllar hizmet vermişti. Peki, Ikarus otobüs nedir? Ikarus otobüs ne zamanlarda kullanıldı?

Ikarus otobüs nedir?

Ikarus, merkezi Budapeşte, Macaristan olan bir otobüs üreticisidir. 1895 yılında "Uhri Imre Kovács-és Kocsigyártó Üzeme" adıyla kurulmuştur. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi Türkiye'nin birçok büyük şehrinde Ikarus marka otobüsler kullanılmıştır. Türkiye'de en sık rastlanan modeller Ikarus 260 ve Ikarus 280 serisidir. Bu otobüsler belediyelerin olup sadece şehir içi çalışmaktadır.

2005-2010 yılları arasında İstanbul'da kullanılan pek çok Ikarus bakımdan geçirilerek yenilenmiştir. 2013 Ağustos ayı itibarıyla tamamına yakını hurdaya ayrılmıştır.