  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?
Gündem

İkamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da ikamet izin başvurusu yasaklanan ilçeler hangileri? İstanbul 16 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapmata. İstanbul’un da Esenyurt başta olmak üzere nüfusu fazla olan ilçeler mevcut. Son dönemlerde özelikle de Esenyurt’ta yabancı göçmen nüfusu arttı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’da iki ilçede ikamet izin başvuruları yasaklandı. Peki ikamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:13:00 - 2021-01-26 13:14:26
İkamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?

Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı. 15 Ocak'tan itibaren yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceği sınırlamadan öğrenciler muaf tutulacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancılar tarafından ikamet izni amacıyla yapılacak başvurulara "sınırlama" getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!
Dünya

İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

İngiltere'de tekerli sandalyeye mahkum olan otizmli oğlunu öldürdüğünü itiraf eden kadın, çocuğunun Mesih olduğunu iddia etti. Bu nedenle ağ..
Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...
Gündem

Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Optimar’ın ocak ayı anketini paylaştı.
Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor
Dünya

Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salı günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı makamında ziyaret ederek istifasını sunacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay