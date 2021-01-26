İkamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?
İstanbul'da ikamet izin başvurusu yasaklanan ilçeler hangileri? İstanbul 16 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapmata. İstanbul’un da Esenyurt başta olmak üzere nüfusu fazla olan ilçeler mevcut. Son dönemlerde özelikle de Esenyurt’ta yabancı göçmen nüfusu arttı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’da iki ilçede ikamet izin başvuruları yasaklandı. Peki ikamet izin başvuruları yasak olan ilçeler hangileri?
Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı. 15 Ocak'tan itibaren yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceği sınırlamadan öğrenciler muaf tutulacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancılar tarafından ikamet izni amacıyla yapılacak başvurulara "sınırlama" getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fatih ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir."