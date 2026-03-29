İşin aslı ortaya çıktı! Operasyon çocuklarından şimdi de ‘satılık hastane’ yalanı Burası sanki Müslüman Türkiye değil de Yunanistan! CHP’nin kalesinde cami karşıtlığı Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu! Ne şiş yansın ne kebap! 'Öngörüsüz Ruşen'den fuhuşçuya istemeye istemeye tepki! Kodesteki şarlatandan pişkin mesajlar! Yolsuz Ekrem Silivri’den hadsizlik saçtı Siyonistlere İstanbul'da tokat gibi cevap! Yüz binlerce yürek Fatih'ten Beyazıt'a aktı: "Coğrafyamızda katil istemiyoruz!" MHP’li Akçay’dan Terörsüz Türkiye uyarısı: Aşırı talepler olursa..! CHP’nin ahlaksız trolleri fuhuşçu Özkan Yalım’a akıl verdi: ‘Otelde ne işin var, daire tutmak çok mu zordu’ Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var! ABD’ye kara operasyonu mesajı! ‘Adamlarımız sizi ateşe vermek için bekliyor'
Aktüel İKAF 2026'da İlber Ortaylı unutulmadı
İKAF 2026'da İlber Ortaylı unutulmadı

İKAF 2026'da İlber Ortaylı unutulmadı

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde, “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)” temasıyla düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF) 2026'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı unutulmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla tamamlandı.

Kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getiren fuar, gençlerin kariyer planlamasına ışık tutarken önemli isimleri de öğrencilerle buluşturdu.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)” temasıyla düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF) 2026 etkinliiği kapsamında iş insanı, yapımcı ve yönetmen Hasan Yıldız, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek “gelecek, kariyer ve başarı” temalı bir konferans gerçekleştirdi. Gençlere hitap eden Yıldız, konuşmasında azim, disiplin ve büyük düşünmenin önemine vurgu yaparak, “Kendinize inanın, hedeflerinizi büyük tutun ve asla vazgeçmeyin” mesajını verdi.

 

Konferans sırasında, kısa süre önce vefat eden Türk tarihçiliğinin duayen isimlerinden İlber Ortaylı için özel bir anma gerçekleştirildi. Hasan Yıldız tarafından hazırlanan kısa slayt sunumu eşliğinde, İlber Ortaylı’nın Türk tarihine ve akademi dünyasına katkıları hatırlatıldı. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar büyük bir saygı ve hürmetle Ortaylı’yı andı.

Hasan Yıldız konuşmasında, “Kıymetli hocamız İlber Ortaylı’nın ilmi mirası ve fikirleri, gelecek nesillere ışık olmaya devam edecektir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kariyer planlamasının yanı sıra değerler, tarih bilinci ve toplumsal sorumluluk konularında da önemli mesajlar verilerek tamamlandı.

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"
Gündem

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediyedeki bayan personel olan..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi
Gündem

Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı öve öve bitire..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23