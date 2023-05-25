İİT Tahkim Merkezi, uluslararası ticaretin kurallarını yeniden belirleyecek

Kamel, “Artık kendi uluslararası ticaret kurallarımızı belirlememizin zamanı gelmiştir. Bu kuralların belirlenmesinde tabii ki Batı’nın koyduğu yerleşmiş kurallar dikkate alınacak. Batı’yla mümkün mertebe iş birliği yapılacaktır” dedi. Kamel, İİT-TM’nin uyuşmazlıkları ele alacağı ve arabuluculuk hizmeti sunacağını bildirdi. Kamel, “Tahkim Merkezi’miz hem ticari ihtilafları hem de yatırım uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.

İstanbul benzersiz

Kamel, Türkiye’nin G-20 üyesi bir ülke olduğunu ve merkezi konumuyla öne çıktığını da belirtti. Kamel, Türkiye’nin uluslararası ticarette güncel gelişmeleri yakından takip eden bir ülke olduğunu dile getirerek, İstanbul, Asya ile Avrupa’yı bağlayan doğal bir köprü niteliğinde. Bu stratejik konum uluslararası ticaret açısından İstanbul’u benzersiz kılıyor. İİT-TM’nin merkezinin İstanbul olarak belirlenmesi de bu açıdan çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem İİT’ye hem de Türkiye’’e ticari ve ekonomik yönden pek çok fayda sağlayacak olan İİT-TM’nin Türkiye’de kurulmasına verdikleri samimi destek için müteşekkiriz” diye konuştu.