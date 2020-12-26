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Aktüel İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor
Aktüel

İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Botsalı: - ''İİT, dışişleri bakanlarının aldığı karar doğrultusunda derhal ülke genelinde tarafların daimi ateşkes ilan etmesini istiyor'' - ''Afganistan'daki şiddet olayları İslamiyet'in özüyle, lafzıyla ve ruhuyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir çatışmaya dönüştüğü için hiçbir geçerliliği ve dayanağı bulunmamaktadır''

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:02:15 -
İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Taliban ile Afganistan hükümetinin ateşkes yapmasını istediklerini söyledi.

AA muhabirine konuşan Botsalı, geçtiğimiz günlerde İİT dışişleri bakanlarının Afganistan konusunda bazı kararlar aldığını anımsattı.

İİT'nin Afganistan'daki barış sürecine destek verdiğini ifade eden Botsalı, ''İİT, dışişleri bakanlarının aldığı karar doğrultusunda derhal ülke genelinde tarafların daimi ateşkes ilan edilmesini istiyor.'' dedi.

Botsalı, İTT dışişleri bakanlarının üye olan ülkelerin hükümetleri, dini ve akademik kuruluşlara Afganistan'da devam eden çatışmanın artık cihatla ilgili bir meşruiyetinin kalmadığının vurgulanmasını istediklerini kaydetti.

- ''Afganistan'da barış için fırsat penceresi açılmıştır''

İİT dışişleri bakanları tarafından alınan diğer bir kararın Afganistan'ın bütün komşularıyla bölgesel bağlantılarını, ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji ve diğer alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu aktaran Botsalı, Afganistan'da barış için halihazırda fırsat penceresinin açıldığını vurguladı.

Botsalı, bölge ülkeleri arasında güçlü bir mutabakat sağlandığı takdirde, ülkede 40 yıldır devam eden savaşın kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik çalışmaların ivme kazanacağını ifade etti.

Ülkede devam eden ihtilafın Afgan'ın yine diğer Afgan'ı öldürdüğü, Müslüman'ın diğer Müslüman'ı öldürmesinden ibaret olduğunu dile getiren Botsalı, ''Afganistan'daki şiddet olayları İslamiyet'in özüyle, lafzıyla ve ruhuyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir çatışmaya dönüştüğü için hiçbir geçerliliği ve dayanağı bulunmamaktadır.'' diye konuştu.

- Türkiye'nin barış çabaları

Türkiye'nin, Afganistan'daki taraflar ve hatta komşu ülkelerle arasındaki sorunlarda tarafsız olduğunu aktaran Botsalı, Türkiye'nin herkesin itimat ve takdir ettiği, herkesin güvendiği, diyalog kapılarını herkese açık tuttuğu bir ülke olduğunu bildirdi.

Botsalı, Türkiye ile Afganistan arasında gerek Cumhuriyet ve gerekse de Osmanlı döneminde yakın ilişkiler bulunduğunu ve Türkiye'nin yıllardır Afganistan'ın barışını en aktif destekleyen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Botsalı şunları kaydetti:

''Türkiye, Afganistan'da barışın sağlanması için Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci adı altında geniş bir platform oluşturdu, bu platform ülkede kalıcı barışın sağlanması konusunda önemli rol oynamaktadır. Afganlar arası barış sürecinin gerçekten Afganların sahipliği ve öncülüğünde, Afganların beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesini istiyoruz, bunun için Türkiye bölge ülkeleriyle ve dünyadaki büyük ülkelerle doğal olarak diyalog halinde. Afganlararası müzakerelerin başlaması önemli bir dönüm noktasıdır, bu süreç içerisinde stratejik sabır sergilemek gerekir, 2021 yılında yaratılan barış penceresinin iyi değerlendirileceğine inanıyorum.''

- Taliban ile barış süreci

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.

İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.

İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde ana barış görüşmelerine başlanacak.






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