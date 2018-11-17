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İhvan, Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı

İhvan-ı Müslimin, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi, teşekkür etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:34
İhvan, Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi.

Hüseyin, Kaşıkçı'nın cenaze namazına katıldı

İhvan'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin'in, İstanbul'da gazeteci Cemal Kaşıkçı için dün kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığı ve Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Kaşıkçı'ya "şehit" dedi... "Kısasa kısas olana kadar sessiz kalmayacaktır"

Genel Sekreter Hüseyin yayımladığı açıklamada, Kaşıkçı'yı şehit olarak nitelendirerek, "Buraya akan bu büyük kalabalık, adaletin zulme karşı galip geldiğini kanıtlıyor. Özgür halklar kısasa kısas gerçekleşene kadar sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye selam gönderdi

Hüseyin ayrıca "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" Türkiye'ye selam gönderdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:34
  1. İstanbul
  2. İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. İhvan-ı Müslimin
  5. Müslüman Kardeşler Teşkilatı

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