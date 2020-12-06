  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı:
Aktüel

İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı:

"Yıllar geçti ve durumlar değişti. ABD yönetimi ve Dışişleri Mısır'da olan biteni gözden geçirdi. Dolayısıyla Biden'in politikası kesinlikle eskisi gibi olmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 06:24:34 -
İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı:

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekaleten atanan İbrahim Munir, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle Mısır ve bölgede değişimi uzak görmediğini söyledi.

Munir, Al-Jazeera Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Biden'in işbaşına gelmesiyle Orta Doğu bölgesi ve Mısır'da değişim imkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'in göreve gelir gelmez İhvan üyelerinin serbest bırakılması için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye baskı uygulayacağı beklentisi içinde olmadığını belirten Munir, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Munir, Biden'in Mısır politikasının, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yaptığı dönemlerdeki gibi olmayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Yıllar geçti ve durumlar değişti. ABD yönetimi ve Dışişleri Mısır'da olan biteni gözden geçirdi. Dolayısıyla Biden'in politikası kesinlikle eskisi gibi olmayacak" dedi.

İbrahim Munir, ABD yönetiminin önceki İhvan anlayışının değişmiş olduğuna, bu durumun açıklığa kavuşturulması için ABD Dışişleri'nden yetkililerle ve araştırma merkezleriyle daha önceden yapılmış görüşmelere işaret etti.

- "Kapının açılacağını düşünüyorum"

İhvan'ın Biden yönetimiyle iletişimde olup olmadığına ilişkin soruya Munir, "Bu onun vakti değil. Ancak gönderdiklerimizin, senatör ve milletvekilleri ile yapılan toplantılarda olanlar sanırım yeterli ve kapının açılacağını düşünüyorum. Biz sırtımızı beşere değil, Allah'ın takdirine dayıyoruz ancak sebeplere de tutunacağız" şeklinde cevap verdi.

Biden'ın önüne gelen raporlarla haklarında daha önce iletilenlerin doğru olmadığını kavrayacağını ifade eden Munir, "Biden yönetiminin ilk iki ayında onlarla iletişimin olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

- "Farklı şeyler sunacağız"

Munir, İhvan'ın Biden'a ne sunabileceğine ilişkin soruya, "Amerika'ya 'sunacağımız' şeklinde ifade, zor bir ifade. Ve bunu kabul da etmeyiz kesinlikle. Amerika'ya bir şey sunmayacağız. Bizler siyasal İslam dünyasına söyleniyor olandan farklı görecekleri şeyi sunacağız." yanıtını verdi.

Bölgenin sükunete ve yeniden bir düzene ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Munir, ABD yönetiminden demokratik değerlere ve halkın iradesine saygı duymaya geri dönmesini talep etti.

Munir, İhvan'ın Mısır'da yönetime geri dönme düşüncesi ve imkanına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

"Allah bilir Mısır'da neler olacak. Ancak rekabet etmek ya da etmemek bizim hakkımız. Teşkilatın politikaları belirleyen aygıtları var ancak benim görüşüm istendiğinde; bunun vakti değil, çünkü Mısır'ın sorunlarının çözülmesi için herkesin çalışmasına ve bir grubun değil, herkesin görüşüyle yönetilmeye ihtiyacı var derim"

Mısır'da seçimle işbaşına gelen Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri bir darbeyle indirilmesinin ardından aynı yıl aralık ayında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) terörist örgüt ilan edilerek yasaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez
Gündem

Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağı..
Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor
Gündem

Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Akit Medya Gru..
Bunu hiç beklemiyorlardı... Türkiye ile ilgili kirli planları ellerinde patladı
Gündem

Bunu hiç beklemiyorlardı... Türkiye ile ilgili kirli planları ellerinde patladı

Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY), AB liderlerini Türkiye'ye yaptırım uygulamaya ikna edemedi. AB Dış İlişkiler Yüksek Tems..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay