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Gündem İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen kömürler çöpe atıldı
Gündem

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen kömürler çöpe atıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 13:02:00 -
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen kömürler çöpe atıldı

O ilimizde ihtiyaç sahiplerine verilen kömürlerin çöpte bulunması tepki çekti.

Sinop’ta devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kömür torbaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpe atıldı.
Edinilen bilgiye göre, Demirci Sokak’ta devletin yardıma muhtaç ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu. Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden olurken, ağustos ayında kömürlerin çöp konteynerinin yanına atılması tepki çekti.

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