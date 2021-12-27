İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğalgaz destek başvurusu nereden yapılacak?

Doğalgaz desteği başvurusu nereye yapılır? Enerji fiyatlarının uluslararası alanda hızla yükselmesine rağmen devlet konutlarda doğalgaz fiyatına zam yapmadı. Faturaların yüzde 80’i devlet tarafından karşılandı. Vatandaşın kullandığı gazın 4’te 3’ünü devletin ödediğini belirten Bakan Fatih Dönmez “Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor” dedi. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği müjdesini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı. Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi. Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz destek başvurusu nereden yapılacak?

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz." Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Elektrik yardımı ne kadar?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Doğalgazda 1.000 metreküp fiyat 1.500 dolarları buldu. 10 kat artış yaşandı. Buna rağmen bu maliyetler vatandaşa yansıtılmadı. Yüzde 32’si doğalgaz ile üretilen elektriğin de maliyeti yansıtılmadı. Bu sübvansiyon BOTAŞ’ın bilançosunu negatif etkiledi. Fark maliyeden aktarıldı. Elektrikte dar gelirli vatandaşın tüketimini de ödedik. Sosyal yardım anlamında 150 kilovatsaate kadar destek veriyoruz. Bu yardımdan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı 68 ile 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek” şeklinde konuştu.