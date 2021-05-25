İhtiyaç sahipleri ile dalga geçmişti! Başakşehir Belediyesi gerekeni yaptı
Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Yüksel ile iş akdinin feshedildiği belirtildi.
Başakşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Yüksel adlı kadının ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçtiği bir videosu tepkilere sebep olmuştu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatı ile Yüksel'in iş akdinin feshedildiği duyuruldu.
Psikolojik tedavi gördüğü aktarıldı
Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Fatma Yüksel'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü aktarılırken, videyu çeken ve sosyal medyada yayımlayan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.