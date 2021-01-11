İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarlar arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları kapsamında ödenen miktarların 2021 itibarıyla arttırıldığını kaydetti.

Destek miktarları yükseltildi

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden (SED) engelli ile yaşlı yardımlarına kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarının yükseltildiğini aktaran Selçuk, şunları söyledi: “Pandemiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gitmiş durumdayız. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak hak temelli hizmet anlayışıyla toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların, toplumun tüm kesimlerine yayılmasında artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür.”

Çocuklara yardım ediliyor

Selçuk, “2021 itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı bin 161 liraya ulaştı. Bu kapsamda ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık” şeklinde konuştu. Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdam edilmeleri adına hayata geçirilen ‘Korumalı İş Yeri’ uygulamasının da devam ettiğini dile getirdi. İş yerlerine her bir engelli için ödenen aylık tutarın 2021’de 914 liraya çıkarıldığını belirtti.

Engellilere iyi haber

Engelli bireyler için ‘Evde Bakım Yardımı’ hizmeti verildiğini anlatan Selçuk, “Bu çerçevede 2020’de 536 bin vatandaşımıza toplam 9.4 milyar lira ödeme yaptık” ifadesini kullandı. Yılın ilk 6 aylık dönemi için ‘Evde Bakım Yardımı’ kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının bin 657 lira olduğunu anımsatan Selçuk, hem yaşlı hem engelli hem engelli yakını aylığının arttırıldığına işaret etti. Kritik hastalık yardım miktarını ise yukarı çekildiğini vurguladı.

Hastalara önemli olanak

Bakan Selçuk, “2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 liraya, yüzde 40 ila yüzde 69 engelli aylığını 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını 914 liraya, engelli yakını aylığını 609 liraya, ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise bin 657 liraya yükselttik” bilgilerini paylaştı. Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını sözlerine ekledi.