İhtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev

Süleymanpaşa Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların her ihtiyacına koşmaya devam ediyor. Barbaros’ta yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan yaşlı vatandaşa da konteyner konut tahsis edildi.

Barbaros’ta yıkılmak üzere olan harabe benzeri bir evde yaşam mücadelesi veren engelli vatandaşın evi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak, yerine modern konteyner ev konuldu. Evin tüm tesisat bağlantıları da yapılarak vatandaşa teslim edildi.

Yüzde 60 fiziksel engelli olan vatandaşın yaşadığı kerpiç evin yerine 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan yaklaşık 35 metrekarelik bir yaşam alanına sahip konteyner ev yerleştirildi, arsa tamamen temizlenerek, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi ile birlikte vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oldu.

Evi oturulacak durumda olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan projenin süreceği ifade edilirken, söz konusu konteynerlerden şimdilik dört adet üretildiği belirtildi.

Süleymanpaşa’da yaşayan her vatandaşın yardımına koşmayı görev bildiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Barbaros’ta engelli bir vatandaşımızın yaşanmaz durumdaki evini kaldırıp yerine her ihtiyacını kolayca giderebileceği modern bir konut yerleştirdik. Bizler 7’den 70’e her vatandaşımıza hizmet etme sevdasıyla yola çıktık. İhtiyaç duyan her vatandaşımızın yardımına koşmayı görev bildik. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için bir hayır dua en büyük motivasyon kaynağıdır,” açıklamasında bulundu.