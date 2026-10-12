İhtiyaç sahibi komşulara 10 bin TL destek

Bahçelievler Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara yeni bir destek modeli daha ekledi. Düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği – Sosyal Destek Lansman Programı”nda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bugüne kadar hayata geçirilen sosyal destek çalışmalarını anlatırken yeni uygulamanın detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

HER AY 10 BİN TL DÜZENLİ DESTEK

Başkan Bahadır, Bahçelievler’de ihtiyaç sahibi komşulara yönelik yeni bir sosyal destek dönemi başlattıklarını belirterek, her ay 10 bin TL düzenli maddi destek sağlanacağını açıkladı. Yeni destek modeliyle ekonomik zorluk yaşayan ailelerin bütçelerine katkı sunulması hedefleniyor.

“HİÇBİR KOMŞUMUZ KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Bahadır, göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelikleri arasında tuttuklarını belirterek, “Bahçelievler’de hiçbir komşumuz kendisini yalnız hissetmeyecek” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Bahadır, yeni destek modelinin yalnızca maddi bir yardım olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, Bahçelievler’de komşuluk ve dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

2019’DAN BUGÜNE 1 MİLYAR TL SOSYAL DESTEK

Bahçelievler Belediyesi, 2019’dan bugüne kadar ihtiyaç sahibi komşulara, ilçe esnafını da kapsayan destek modeli üzerinden toplam 1 milyar TL sosyal destek sağladı. Belediye, bu modelle hem ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı sunmayı hem de yerel esnafı desteklemeyi amaçladı.

20 BİN EMEKLİYE 250 MİLYON TL DESTEK

Sosyal destek programlarının önemli başlıklarından birini emekliler oluşturdu. Bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL sosyal destek sağlandı.

SEMT LOKANTASI 55 TL, Bİ EKMEK 10 TL

Bahçelievler Belediyesi’nin Semt Lokantası’nda üç çeşit sıcak yemek 55 TL’den komşulara sunulurken, Bi Ekmek projesi kapsamında ekmek 10 TL’den vatandaşlarla buluşturuluyor. Belediye ayrıca ikinci Semt Lokantası’nı hizmete açmayı hedefliyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine düzenli et desteği ulaştırılırken, Komşu Payı projesiyle imkânı olan komşular ile ihtiyaç sahibi komşular arasında dayanışma köprüsü kuruluyor.

60 BİN ÖĞRENCİYE 90 MİLYON TL KIRTASİYE DESTEĞİ

Eğitim destekleri kapsamında bu eğitim öğretim döneminde 60 bin öğrenciye kişi başı 1.500 TL olmak üzere toplam 90 milyon TL kırtasiye desteği sağlandı. Üniversite öğrencilerine ulaşım abonman desteği ve kampüs harçlığı verilirken, yurt dışında staj yapan öğrencilere de ulaşım desteği sunuluyor.

Belediye ayrıca öğrencilerin YKS ve diğer sınav ücretlerine destek sağlıyor, 84 okula 100 su sebili kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor ve devlet okullarında çeşitli destek hizmetleri için personel görevlendiriyor.

“GERÇEK BELEDİYECİLİK, KOMŞUSUNUN YANINDA OLMAKTIR”

Başkan Bahadır, sosyal belediyecilik çalışmalarını büyütmeye devam edeceklerini belirterek, “Bizim için gerçek belediyecilik, komşusunun yanında olmaktır. Bahçelievler’de hiçbir komşumuzun kendisini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı