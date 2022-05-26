İhtiyaç sahibi kızlara çeyiz hazırlanıyor

Türkiye’nin önemli STK’ları arasında yer alan ve Genel Başkanlığını da Nuran Kırlak’ın sürdürdüğü Ahde Vefa Platformu, İletişim uzmanı Taner Akkuş imzası ile ihtiyaç sahibi kızlara yönelik çeyiz hazırlama projesi kapsamındaki programlarına devam ediyor.

Oyuncu Abidin Yerebakan ve Siyasi Danışman Taner Akkuş ile İş adamları Ekrem Akıncı, Dilaver Ablak, Fehmi Gevez ve Orhan Altun, unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı kültürünü günümüze de yansıtmak için çalışıyor.

İhtiyaç sahibi kızlara çeyiz yardımı için başlatılan proje tanıtımında şu ifadelere verildi.

“Düşünsenize.. Evlilik çağına gelmiş bir kızınız var.. Ama henüz hiç çeyizi yok. Bir gün akşam karanlığı çökmek üzere ve kapınız çalıyor. Kapının ardında iki bayan ve ellerinde paket paket danteller, el işlemeleri, çeyizlik havlular, saten örtüler vs… Gözünüz yaşlı, sesiniz titrek soruyorsunuz; “Siz de kimsiniz?” diye!! “Biz” diyorlar. “İhtiyaç Sahibi Kızlara Çeyiz Hazırlama Platformu‘ndan geliyoruz.” Bu sizi şaşırtabilir ama, inanın bunların hepsi bundan tam 500 yıl önce bu topraklarda yaşanıyordu. Nereden mi biliyoruz? Vakıflar Genel Müdürlüğü, harika bir çalışma yapmış. Osmanlı‘da kurulan vakıfların listesini çıkarmış. Listenin her maddesini hayretler içinde okurken tüyleriniz diken diken oluyor. “Yahu bu nasıl büyük bir medeniyettir, nasıl üstün bir meziyettir” demekten kendinizi alamıyorsunuz. Kimisi 15. yüzyılda kurulmuş, kimisi 16. yüzyılda Hani Türkiye ilerliyor, demokratikleşiyor, sivil toplum güçleniyor deniyor ya..! Okudukça ‘medeniyette bu kadar ilerideyken neden şimdi böyleyiz?’ onu düşünüyor insan. Hepimize ibret olsun, şanlı ecdadımız Osmanlı’da kurulan işte o vakıflar: Kızlara Çeyiz Hazırlama Vakfı, Hastalara Evinde Bakma Vakfı, Duvar Yazılarını Silme Vakfı, Güzel Yazı Öğretme Vakfı, Sıcak Pide Dağıtma Vakfı, Kadın Sığınma Evi Vakfı, Helalleşme Vakfı.. Yol Güvenliğini Sağlama Vakfı, Sıcakta Sebillere Kar Koyma Vakfı, Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtma Vakfı, Sokak Hayvanlarına Ekmek Verme Vakfı, Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Verme Vakfı, Bitti mi? Hayır bitmedi; İlkokul Hocalarına Tütünü Yasaklama Vakfı, Yoksul Mahkumlara Harçlık Verme Vakfı, Güvercin hane Yaptırma Vakfı, Leylekleri Koruma Vakfı, Dara Düşenlerin Vergisini Ödeme Vakfı, İflas Eden Tüccarlara Yardım Vakfı, İlmi Kitapları Bağışlama Vakfı, Şehit ve Sahabe Türbelerini Tamir Etme Vakfı, Şehir Estetiğini Koruma Vakfı, Hayvanlara Mera Açma Vakfı. Daha onlarcası var. Ama hepsini yazmaya imkan yok. İşte şimdi biz de medeniyetimizin unutulan bu güzel çalışmalarını gün yüzüne çıkarmak ve devam ettirmek için taşın altına elimizi koyuyoruz. Biz kim miyiz? Biz “AHDE VEFA PLATFORMU” Ailesiyiz. Bir Proje geliştirdik! İsmini de, “ÇEYİZ/SİZ/SİNİZ” koyduk. (İhtiyaç Sahibi Kızlarımıza Çeyiz Hazırlama Projesi) Ne kadar heybetli ve şerefli bir isim değil mi? “Düğümler Kızlarımızın boğazında değil çeyiz bohçalarında olsun” sloganıyla çok yakında hizmet vermeye başlıyoruz.”