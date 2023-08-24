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Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak
Ekonomi

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:59:00 -
İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Buna göre, il ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek. Yardımdan faydalanacak haneler, her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il ve ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak. Vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkıyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) genel müdürlüğünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek. Sevkıyat programı belirlenen plana göre yapılacak.

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