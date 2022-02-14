İhtisas sınavı ne zaman 2022? Diyanet ihtisas sınavı ALES puanı kaç?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı” şartlarına ALES-SÖZ puan türünden en az 55 alma şartının eklendiğini duyurdu.

Diyanet'ten yapılan açıklama; 2022 yılı “İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı” şartlarında ALES-SÖZ puan türünden en az 55 alma şartı aranacaktır. İhtisas kursuna müracaat edecek personelimize şimdiden başarılar dileriz.

Diyanet htisas sınavı ne zaman 2022?

İhtisas Kursu Bitirme Sınavı mayısta yapılacak. İhtisas Kursuna Kursiyer Seçimi Sınavı (Yazılı/Sözlü) - Mayıs-Haziran ayında yapılacak.

Diyanet ihtisas kaç yıl?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamî ilimler alanında yetkin, nitelikli ve sahasına hâkim din hizmetlileri yetiştirmek amacıyla, kendi bünyesinde görev yapan ela- manları arasından sınavla seçtiği çalışanlarına, altı eğitim merkezinde Dinî Yüksek İhtisas Kursları düzenlemektedir. İhtisas Kursları'nın süresi 30 aydır.

Diyanet ihtisas kursu ne ise yarar?

Diyanet İhtisas Eğitimi ifadesiyle ilahiyat fakültesi mezunu din görevlilerinin yeterliklerini geliştirmek ve vaiz-müftü yetiştirmek için önce Haseki Eğitim Merkezinde, ardından diğer merkezlerde açılan hizmet içi ihtisas kursları kastedilmektedir.

2022-DİB-MBSTS sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) için başvurular 25 Ocak – 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. 2022-DİB-MBSTS 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.