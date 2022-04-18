İhsan Şenocak'tan Zafer Partisi'ne kapatma başvurusu açıklaması! 'Politik mücadelenin dışında olduğumuzu milletimize arz ederim'

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Avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver ve Musab Özkan ile Yakup Özünver, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı tehdit eden Zafer Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, Zafer Partisi'nin süreci siyasallaştırmasına tepki göstererek, açılan davanın kendi iradesi dışında olduğunu belirtti.

'Politik mücadelenin dışında olduğumuzu milletimize arz ederim'

İhsan Şenocak:

Malum partinin, bizimle alakası olmayan kapatma davası açma talebini nazara vererek kendini mağdur göstermesi, bir Müslümanı çöllere sürmek ve CIA ajanı olmakla itham zulmünün üzerini örtmeye yönelik bir çarpıtmasıdır. Politik mücadelenin dışında olduğumuzu milletimize arz ederim.

Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Allahın (cc) Kitabı ve Rasulünün (as) sünnetinin hizmetkarı olmayı, bu yolda gerektiğinde bedel ödemeyi şeref kabul ederim. Hassasiyet sahibi hukukçu kardeşlerimin Zafer Partisi'ne kapatma davası açma başvurusu iradem dışında bir hadisedir. Davalarımız iftira ve tehditle alakalıdır.

İhsan Şenocak'ın avukatı Huzeyfe Furkan Karakuş da, "Tarafımızca açılacak olan davalar malum partinin ilgili yönetici ve müntesiplerinin hakaret, tehdit ve iftiraları ile sınırlıdır. Tahkir ve tezyiften başka sözü olmayanlarla mahkemelerde hesaplaşacağız." dedi.