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Gündem İhsan Şenocak'tan 'yılbaşı' mesajı! Kabe'den seslendi
Gündem

İhsan Şenocak'tan 'yılbaşı' mesajı! Kabe'den seslendi

Yeniakit Publisher
2023-12-31 19:32:00 - 2023-12-31 19:47:07

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ziyaret ettiği Kabe'de kaydettiği videoyla "yılbaşı" uyarısı yaptı.

Dr. Şenocak, "Bu gece kilisenin bağlıları siyonist İsrail'in eliyle Gazze’de nasıl soykırım yaptılar; Bağdat’ı, Haleb’i, Arakan‘ı nasıl yangın yerine çevirdiler; Çinle Doğu Türkistan'ı nasıl açık hava hapishanesi yaptılar onu kutlayacaklar." dedi ve sordu:

Peki sen neyi kutlayacaksın ey Müslüman?!

Dr. Şenocak mesajının devamında Müslümanlara şöyle seslendi:

Bu gece Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ağlarken Paris, Londra, New York gülüyor. İslam şehirleri kardeşlerinin yasını tutarken Batı kentleri Müslüman kanı dökmenin sevinciyle eğlenceler tertip ediyor. Katillerin yakasına yapışıp dökülen kanın hesabını soramadık bari eğlencelerine katılma!

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