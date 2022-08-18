İhsan Şenocak'tan şükür vurgusu! 'Allah kendisine hamd eden kişileri işitir'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namaz ibadetini yerine getirirken rükudan kalkışta söylenen "سمِع اللهُ لمَن حمِدَه" sözünün anlamını aktarıp, şükretmenin önemini vurguladı.

Mesajına, "Namazda rükudan her kalkışta 'سمِع اللهُ لمَن حمِدَه / Allah kendisine hamd eden kişileri işitir/dualarına icabet eder' diyoruz." ifadesi ile başlayan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

O halde her halimizde “Elhamdulillah” deyip hamd edelim ki Rabbimiz dualarımıza icabet buyursun.