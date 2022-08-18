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İSLAM İhsan Şenocak'tan şükür vurgusu! 'Allah kendisine hamd eden kişileri işitir'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan şükür vurgusu! 'Allah kendisine hamd eden kişileri işitir'

Namaz ibadetini yerine getirirken rükudan kalkışta söylenen "سمِع اللهُ لمَن حمِدَه" sözünün anlamını aktaran Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, şükretmenin önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:55:00 - 2022-08-19 00:02:22
İhsan Şenocak'tan şükür vurgusu! 'Allah kendisine hamd eden kişileri işitir'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namaz ibadetini yerine getirirken rükudan kalkışta söylenen "سمِع اللهُ لمَن حمِدَه" sözünün anlamını aktarıp, şükretmenin önemini vurguladı.

Mesajına, "Namazda rükudan her kalkışta 'سمِع اللهُ لمَن حمِدَه / Allah kendisine hamd eden kişileri işitir/dualarına icabet eder' diyoruz." ifadesi ile başlayan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

O halde her halimizde “Elhamdulillah” deyip hamd edelim ki Rabbimiz dualarımıza icabet buyursun.

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Allahu Teala herşeyi işitir Ehlisunnet bir âlimi tanımamış naylon hocalar da böyle tehlikeli laflar söylerler

Üsküdarlı

Eğer öyleyse IMF’in baronları Allah’ın en çok işittiği kişiler demek ki. Adamların her istediği oluyor. Hükümetler bile başa çıkamıyor. Burada bir bit yeniği var diye düşünüyorum.
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