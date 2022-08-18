İhsan Şenocak'tan şükür vurgusu! 'Allah kendisine hamd eden kişileri işitir'
Namaz ibadetini yerine getirirken rükudan kalkışta söylenen "سمِع اللهُ لمَن حمِدَه" sözünün anlamını aktaran Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, şükretmenin önemini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namaz ibadetini yerine getirirken rükudan kalkışta söylenen "سمِع اللهُ لمَن حمِدَه" sözünün anlamını aktarıp, şükretmenin önemini vurguladı.
Mesajına, "Namazda rükudan her kalkışta 'سمِع اللهُ لمَن حمِدَه / Allah kendisine hamd eden kişileri işitir/dualarına icabet eder' diyoruz." ifadesi ile başlayan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:
O halde her halimizde “Elhamdulillah” deyip hamd edelim ki Rabbimiz dualarımıza icabet buyursun.