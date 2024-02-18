İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, eşcinsel sapkınların savunucusu CHP'li avukat Feyza Altun'a tokat gibi bir şeriat cevabı verdi.
Avukat Feyza Altun, Allah'ın kanunu şeriata sosyal medya hesabından küfretti.
'Konstantin'in torunudur'
Altun'a, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan çok sert cevap geldi.
"Şeriat, İslam'dır. İslam ise Anadolu'yu bize vatan yapan Alparslan’ın uğrunda can vermeyi cana minnet addettiği Allah'ın nizamıdır." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:
Şeriata söven ya masal niyetine okutulan bir tarihle ecdadına düşman yapılan zavallı ya da şeriatçı Fatihin kılıcı önünde diz çöken Kostantin'in torunudur.
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