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İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı: Hayvanlar aleminde bile yok hemen fesh edilmeli

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, aileyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sosyal medya hesabı aracılığıyla TBMM'ye çağrıda bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 15:30
İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı: Hayvanlar aleminde bile yok hemen fesh edilmeli

24 Kasım 2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen (TBMM) “İstanbul Sözleşmesi” kamuoyunda büyük tepki görüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapımıza yönelik yıkıcı etkileri tehlike saçarken İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"Hayvanlar aleminde dahi örneği yok"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Şenocak, İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi.

Tarihin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayanları yargılayacağını belirten Şenocak, "Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi örneği olmayan iffetsiz bir hayatı meşrulaştıran sözleşme hemen fesh edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak'ın söz konusu paylaşımları şu şekilde:

Tarih, İstanbul Sözleşmesini imzalayanları dağılan ailenin ve yayılan iffetsizliğin sorumluları olarak yargılayacaktır. Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi örneği olmayan iffetsiz bir hayatı meşrulaştıran sözleşme hemen fesh edilmelidir. #AileHerSeyimiz

Dağıttığı ailenin tesellisini köpek beslemede ve kavimlerin helakine sebeb olan onursuz ilişkide arayan Batı'yı taklit, aileyi felakete sürüklüyor. Aile, onu yıkan Avrupaya uyum yasaları çıkararak değil, ihya eden İslam'a kayıtsız şartsız ittiba ederek kurtulur #AilemizHerŞeyimiz

Kardeşim! Siyasî tercihin ne olursa olsun, ailene ve bu toprakların çocuklarına kastedenlere tepkisiz kalma! Hiç bir şey yapamıyorsan kalbinle buğz et! Çocuklarının ruhunu iffet kalıbında mayalayan atalarının yolunu bırakıp onursuzluğa "aşk" diyenlere uyma,uyuma! #AileHerSeyimiz

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:30
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. İhsan Şenocak
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. MHP

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