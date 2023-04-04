İhsan Şenocak'tan Kur'an kursuna saldırıya sert tepki! 'Ruh hastası'

Kadıköy Müftülüğü'ne bağlı Rasimpaşa Kur'an Kursu'na, bir kadın tarafından saldırıda bulunuldu. Hakaretler yağdırıp, bodrum katta bulunan kursun camlarını tekme atarak kıran kadının, ilçede bulunan komünist semt evleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan saldırgan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kur'an kursuna yönelik saldırıya tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Evinin camlarını kıran biri hasta olur da millete ait bir Kur’an Kursunun camını kıran kız normal olur mu? Kur’an’sız bir eğitim sisteminin zehirlediği insanlar ilaca söven ruh hastaları gibi medreseye saldırıyor. Çözüm; doktorun ruh hastasına tahammülü gibi sabrı kuşanmak.