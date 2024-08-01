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Gündem

İhsan Şenocak'tan Haniye çağrısı! 'İstanbul'da defnedelim'

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:34:00 -
İhsan Şenocak'tan Haniye çağrısı! 'İstanbul'da defnedelim'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesine ilişkin çağrıda bulundu.

Dr. Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

İhsan Şenocak, Haniye'nin İstanbul'da defnedilmesi için çağrıda bulundu. Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanım! Şehidulislam İsmail Heniye’nin cenaze namazını dedesinin başkenti İstanbul’da kılıp, “Filistin kanla alındı ancak kanla verilir.” diyen Sultan Abdülhamid Han Hazretleri’nin civarına defnedelim.

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Yorumlar

Reis Sevdalısı

Edirnekapı şehitliği veya Cennetmekan Menderes'in türbe-i şerifinin yakınına olabilir.
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