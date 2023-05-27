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Sosyal Medya İhsan Şenocak'tan evlenecek çiftlere önemli uyarı!
Sosyal Medya

İhsan Şenocak'tan evlenecek çiftlere önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 01:07:00 - 2023-05-27 01:08:24

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, evlenecek çiftlere önemli uyarılarda bulundu.

Nişanlanan çiftlerin nişanlılık sürecini uzun tutmamaları gerektiğini belirten Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak gençlere önemli uyarılarda bulundu.

Evlenecek çiftlerin psikolojisinin ve sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken Şenocak Hoca, "Etrafta araştırsın, sorsun, soruştursun, bir ayda evlensinler." dedi.

Genç kızların da erkek tarafını zorlayacak isteklerde bulunmaması gerektiğini söyleyen Şenocak Hoca, "İslam zorlaştırma diyor. Bir evi ayarla, bir yıl evine misafir gitmeyin, bir yıl sonra misafir odasını ayarlasın" ifadelerini kullandı.

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