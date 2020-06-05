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İhsan Şenocak’tan Diyanet’e çağrı: Bu konuda fetva çıkartalım

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Çin'in Doğu Türkistan zulmü nedeniyle sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:31:00 -
İhsan Şenocak’tan Diyanet’e çağrı: Bu konuda fetva çıkartalım

Doğu Türkistan'dan gelen haberler insanlığı tedirgin ediyor. İnsanlara zulm eden Çin Komünist Partisi yeni bir skandala imza attı.

Geçen sene Kuran-ı Kerîmi yeniden yazacağını duyuran Çin Komünist Hükümeti dediğini yaptı. Hazırlattığı Fatiha süresinin mealini Komünist Partinin övgüleri ile değiştirilerek Kuran-i Kerimi tahrif etti.

Bu gelişme üzerine konuşan Fıkıh doktoru İhsan Şenocak, "Mümtehine Suresi'nin 9. Ayeti,Çin gibi Müslümanları katleden devletlerle(zaruret müstesna)ticaret dahil hertürlü ilişkiyi yasaklar.Diyaneti ve fakihleri mezkür ayetten hareketle "Çin malı kullanmak haramdır" diye fetva vermeye davet ediyorum. Bu fetva yerli üretimin de önünü açar" dedi.

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Yorumlar

Uveys

Aynen, ağzına sağlık hocam, bunca zulmü yapacaj bizde onlarla ticaret yapıp onları güçlendirelim, olmaz olmaz.
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