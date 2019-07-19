İhsan Şenocak'tan çok sert tepki: Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi...

Toplumdaki ahlaki çöküntüye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan İhsan Şenocak, "Aile, onu yıkan Avrupa’ya uyum yasaları çıkararak değil, İslâm’a kayıtsız şartsız ittiba ederek kurtulur" dedi.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, Hüküm dergisi için kaleme aldığı ve kendi internet sitesinde de yayınlanan yazıda İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi.

Toplumdaki ahlaki değerlerin yitirilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Şenocak, zinanın suç olmaktan çıkarıldığını, kızlı erkekli karışık evler/yurtlar açıldığını, cinsler arasındaki farklılığı yok sayan formatların ekranlara taşındığını ve “Ahlâken çöküyoruz!” diyen hocaların susturulduğunu kaydetti.

"Derhal lağvedilmelidir"

İhsan Şenocak, kendi internet sitesinde yayınlanan yazıda İstanbul Sözleşmesi'ne sert tepki gösterirken "Allah’ın insanı kadın ve erkek olarak yarattığı gerçeğini inkar anlamına gelen “İstanbul Sözleşmesi” ise değil sadece Müslümanların, akıl ve vicdan sahibi her tür insanın isyan edeceği bir ameliyedir. Derhal lağvedilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Ayağımızın altından toprak kayarken biz hâlâ başka beklentiler başka rızalar peşinde olamayız" diyen İhsan Şenocak, söz konusu durumdan siyâsî irade başta olmak üzere âlimler, ârifler, ilahiyatçılar, muallimler, müderrisler, yazanlar, okuyanlar, çizenler hâsılı evlatlarına karşı vazifesini yerine getirmeyen Müslümanlar olarak herkesin sorumlu olduğunu belirtti.

"Aile Bakanlığı'nın İslâm Aile yapısı esas alınarak yeniden yapılandırılması gerekiyor"

Toplumdaki ahlaki çöküntü ve eşcinselliğin Batı’nın taklit edilmesi sonucu oluştuğunu vurgulayan İhsan Şenocak çözüm için ise şu ifadeleri kullandı:

Âlimler, ârifler bu inkar hareketine karşı toplanmalı ve sürekli güncellenen İblis’in taarruzlarına, geliştirdikleri yeni davet usulleriyle karşı koymalı. Ezbere konuşma yerine gençlerin dünyalarının rontgenini çekip ona göre teşhis ve tedavide bulunmalı. Kur’an-ı Kerim ve Allah Rasûlü’nün ﷺ Sünnet’i çağın sorunları nazara verilerek yeniden okunmalı.

Ailenin Avrupa’ya uyum yasaları çıkararak değil, ihyâ eden İslâm’a kayıtsız şartsız ittiba ederek kurtulacağını belirten İhsan Şenocak, Aile Bakanlığı'nın İslâm Aile yapısı esas alınarak yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

"Yeni yobazların üremesine mâni olunmalı"

İstanbul Sözleşmesi'nin hemen fesh edilmesi gerektiğini kaydeden İhsan Şenocak'ın yazısının son bölümü şu şekilde:

Dağıttığı ailenin tesellisini köpek beslemede ve kavimlerin helakına sebeb olan onursuz ilişkilerde arayan Batıyı taklit, aileyi felâkete sürüklüyor. Aile, onu yıkan Avrupa’ya uyum yasaları çıkararak değil, ihyâ eden İslâm’a kayıtsız şartsız ittiba ederek kurtulur. Bunun için Aile Bakanlığı, İslâm Aile yapısı esas alınarak yeniden yapılandırılmalı. Başına aile yapısıyla milletimize örnek olacak bir zat getirilmeli. İslâm’a muhâlif olmanın yanında erkekleri de evlenmekten soğutan süresiz nafaka gibi uygulamalara son verilmeli. İslamcı görünümlü feminist vakıf ya da derneklerin devlet üzerindeki “buyurgan” tasarruflarına fırsat verilmemeli. Aileyle alakalı kararların alınmasında bir kaç feministin değil Allah’ın (c.c) murâdı esas alınmalı. Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar âleminde dahi örneği olmayan iffetsiz bir hayatı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi hemen fesh edilmeli.

Aileler, çocuklarına kastedenlere kaşı önlem almaya çağrılmalı. Hiçbir şey yapamayanlara kalpleriyle buğz etmeleri söylenmeli. Çocuklarının ruhunu iffet kalıbında mayalayan atalarımızın yolunu bırakıp onursuzluğa “aşk” diyenlere; sanatçı, yazar, çizer değil, ahlak ve nâmus yobazı denilerek tavır alınmalı. Böylece yeni yobazların üremesine mâni olunmalı.

Allah (c.c) var gam yok. Eğer kulluk ödevini yerine getirirsek, Câhiliyye’den İslâm Devleti çıkaran Rabbimiz (c.c), bu çağın Müminlerinin eliyle de insanlığı bu buhrandan çıkaracaktır.