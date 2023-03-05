İhsan Şenocak'tan Cemil Kılıç'a çok sert cevap!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı öne sürüp, şeriata kin kusan Kemalistlerin İlahıyatçısı Cemil Kılıç, "Şeriat 9 yaşındaki kızları nikahlamaktır." diyecek kadar alçaldı.

Dr. Şenocak, kendisi üzerinden şeriatı Twitter mesajı ile hedef alan Cemil Kılıç'a tokat gibi bir cevap verdi.

'Başka kapıya'

"Müslüman, Mü'min kardeşine karşı mütevazi, panteiste karşı ise vakurdur." diyen İhsan Şenocak, Cemil Kılıç'ın provokasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bütün sermayeni provakasyona hasretsen de bil ki 276’lık top mermisi bir sivrisinek için ateşlenmez. Fuzuli şahsiyetlerin lüzumsuz ifadelerine cevap vermek vakit israfıdır. İsraf da haramdır. Başka kapıya.

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