İhsan Şenocak'tan ABD'deki üniversitelerde oluk oluk yayılan Gazze protestolarına ilişkin mesaj!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ABD başta olmak üzere Batı'daki üniversitelerde yayılan Filistin'e destek protestolarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
ABD'de üniversitelerde hızla yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ederken; polisin öğrencilere joplu sert müdahalesi ise tepkileri beraberinde getiriyor.
Batı'da İsrail karşıtı protestolara ilişkin Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca'dan ise dikkat çeken bir mesaj geldi.
Şenocak Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
ABD’de israili telin eden öğrenciler GAZZE’den yana taraf olduklarını ilan ediyor;Dayak yiyor,bedel ödüyor lakin vicdanlarının sesine kulak vermekten geri durmuyor. GAZZE’de katledilen MÜMİNLERLE İMAN BAĞI OLAN GENÇLER! Daha büyük gösteriler için ne zaman ayağa kalkacaksınız?!
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