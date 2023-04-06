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Gündem İhsan Şenocak'ın İsrail tespiti: Bin anlaşma imzalansa da...
Gündem

İhsan Şenocak'ın İsrail tespiti: Bin anlaşma imzalansa da...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 23:50:00 -
İhsan Şenocak'ın İsrail tespiti: Bin anlaşma imzalansa da...

Yahudi'nin "çatışmasızlık" sözünü yiyerek Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara zulmetmesini değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Silahla baskın yapan İsrail, 'bin anlaşma imzalansa da İsrail’den dost olmayacağını, siyonistlerin sulhten değil, güçten anlayacağını' gösterdi." dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetini Twitter hesabından paylaştığı mesajla değerlendirdi.

"Ramazan-ı Şerif’te Mescid-i Aksa’ya silahla baskın yapan İsrail, 'bin anlaşma imzalansa da İsrail’den dost olmayacağını, siyonistlerin sulhten değil, güçten anlayacağını' gösterdi." diyen Dr. Şenocak, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

Müslüman! Öfkemi diri tut! Zafer, kurşun yağarken de Allah-u Ekber diyenlerindir. Zafer yakındır.



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