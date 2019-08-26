İhsan Şenocak kendisinin hedef gösterenlere seslendi: Eğitimden rahatsız olandan daha sefil yobaz var mı?

Taha Emre Özdemir Ankara

Malum medya, IFAM tarafından açılacak Anadolu Lisesi üzerinden Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı hedef göstererek, tam da Türkiye'nin kadın cinayetine öfkeli olduğu süreçte onu 'kadın düşmanı' ilan etti. Bu alçak ifadelere ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Dr. Şenocak, "Biz de bu ülkenin çocuklarıyız. Bin yıldır buradayız. Sonsuza kadar da burada kalacağız." dedi.

"Bu ülkede okul açmanın prosedürü neye amirse biz de onu yaptık." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, şunları söyledi:

"Kanunlar çerçevesinde Türkiye’nin maarif davasına mütevazi bir katkıda bulunma derdindeyiz. Osmanlıcayla tarihe, Arapçayla ruh kökümüze, İngilizceyle Batı dünyasına açılan, farklı uygarlıkları tanıyan, onları öz-posa ayrımına tabi tutan, çağın kurucu metinlerinin telifine katkıda bulunma liyakat ve ehliyetinde olan bir nesil yetiştirmek gayesiyle bu liseyi açtık. Biz, siyasette Yavuz Selim’i, sanatta Baki’yi, harbiyede Barbaros’u, mimaride Sinan’ı yetiştiren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bize “gerici” diyenler, dünya çapında bir fikir, sanat ve siyaset adamı yetiştirdi de mi, “ilerici” oldu? Bu adamların dünya çapında mütefekkirleri, sanat adamları, mimarları mı var? Çağdaşlık dedikleri hayat, hukukuyla Roma’ya, ahlakıyla Kilise’ye, aklıyla Yunan’a dayanan Batıya kölelikten başka nedir?! Bütün ameliyeleri satıh üstü taklitten ibarettir."

"Kalemden, okuldan, liseden rahatsız olandan daha sefil bir yobaz var mıdır?!" diye soran Dr. Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Millet evlatlarının okuyacağı bir “Lise”ye, “gericilik” diye saldırmak “Kara Düşünce” değilse nedir Kara Düşünce?! Eğer bu ses “Kara Ses” değilse hangi ses, kara sestir?! 15 asırlık İslam Tarihi'nin 12 asrında Müslümanların Osmanlı gibi Dünya Devletleri kurup Cihana yön vermesini yok sayıp, tarihi, geçen yüzyılın başından başlatan ve Müslümanlara alaycı bir dille “Bilime katkınız ne oldu?” diye sorarak sömürgeci Batı’nın Zangoçluğunu yapanların maarif diye bir davası olsaydı bu liseyi alkışlamaları gerekirdi lakin taşlıyorlar. Çünkü bunların derdi İslam’ladır. İslam’la derdi olanların derdi hiç bitmedi, bitmeyecek.

Bu memlekette eğer hürriyet varsa, Lioansların, Rotarylerin okul açtığı bir zeminde bir vakıf olarak biz niçin saldırıya uğruyoruz? Müslümanlar bu ülkenin paryası mıdır?!

İlhamını Dünya çapında ilim, fikir ve sanat adamları yetiştiren İslamiyet'ten alan bir Ümmetin, kadın sömürüsüne, küresel eşkiyalık düzenine son vereceğini, mühendisine atom bombası yapmayı, siyasetçisine de onu kullanmayı emreden Batı uygarlığıyla hesaplaşacağını bilen İlim düşmanları, muhteşem İslam Medeniyeti adına, onda bir nokta olmaya talip İFAM’a onun açtığı liseye saldırıyorlar. Niçin? Müslümanların yeniden Dünya çapında ilmi adamları yetiştirecek olmalarından rahatsızlar?"

'Namus yobazları mı kadın dostu?'

"Ruhunu Büyük İslam Medeniyeti ve Osmanlı İslam Devletinden emziren Müminlere “gerici” diyenler, “ilerici” olma vasfını yüz sene önce İtalya’dan getirdikleri “şapka”yı büyük bir soygunla bir memurun üç aylık maaşına mukabil bir ücretle millete satarak mı kazandı? Bizi gerici(!), onları ilerici(!) yapan hangi kriterdir? Mümin babalara Allah Azze ve Celle’nin tesettür ayetlerini tefsir eden, kadına “anne”, “eş”, “bacı”, “evlat” diyen, Cennet’i anne olan kadının ayağı altında arayan biz gerici, Hürriyet kadın yazarının “Yatak Odası” başlıklı yazısında ifade ettiği gibi çağdaşlık adına tarihin en sefil kadın istismarına imza atan, kadını fuhuş albümüne çevirdikleri medyada reyting için teşhir eden, yatak odasına has sahneleri haber diye millete pazarlayan namus yobazları “kadın dostu” öyle mi?

Bir Lise’nin açılmasından, millet çocuklarının orada okumasından rahatsız olanlar “ilerici” değil, ileri derecede örümcek kafalıdır.

Sözü Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl’a bırakalım;

Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana;

Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana.

Zaman, korkunç daire; ilk ve son nokta nerede?

Bazı geriden gelen, yüz bin devir ilerde!"