İhsan Şenocak: Kapitalizmi esas alanlar sömürüyü durduramaz
İlahiyatçı İhsan Şenocak, dünyada kapitalizmi esas alanların sömürüyü durduramayacağını belirterek, Hz. Muhammed'in (S.A.V) nizamına uyulmasını istedi.
Dünyadaki adaletsizliğe dikkat çeken İlahiyatçı İhsan Şenocak, kurtuluşun formülünü açıkladı.
Şenocak yayınladığı videosunda şunları belirtti:
Dünyada bir tarafta eğlenip yediklerinin fazlasını çöpe gönderenler var. Diğer tarafta açlıktan ve sömürülen insanlar var. Birleşmiş Milletler (BM) kanunları dünyayı sömürenler tarafından yazılmıştır.
Dünyada Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri dinlenmiyor. Medine'de hediyeyi kapıya götürüyorsunuz. Bizim ihtiyacımız yok şuraya götürün diyorlar. Taksim edeceksiniz.
Çocuklar çöp kutularında çöp aramasın diyorsanız. Hz. Muhammed'in (S.A.V) nizamına uyalım ki dünyada çocuklar çöpten ekmek toplamasın.