İhsan Şenocak Hoca'dan Müslümanlara tebliğ çağrısı!
İslam'a davetin önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) hayatına dikkat çekti.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde, İslam'a davetin önemini Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatından örneklerle anlattı.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) İslam'ı tebliğ etmek için bıkmadan usanmadan Ebu Cehillerin kapısını çaldığını anlatan Dr. Şenocak, şöyle konuştu:
Ebu Cehillerin kapısına İslam’a davet için günde on defa giden Allah Rasulü’nün (sav) ümmeti olarak İslam’ı camiye hapseder, meyhanelerde çare arayan kardeşlerimize taşımazsak mahşerde hangi yüzle Efendimiz’in (sav) huzuruna çıkarız?