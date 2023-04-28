İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!
Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında meydana gelen yangın felaketinden sonra bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Yeni Akit’i Allah Teala her türlü musibetten muhafaza buyursun!" diye dua etti.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit Medya Grubu binasında meydana gelen yangın felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Dr. Şenocak, "Her durumda ve şartta Müslümanların ve mazlumların hukukunu müdafaa eden Yeni Akit’i Allah Teala her türlü musibetten muhafaza buyursun!" duası etti.
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