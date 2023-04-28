  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-04-28 23:35:00 -
İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!

Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında meydana gelen yangın felaketinden sonra bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Yeni Akit’i Allah Teala her türlü musibetten muhafaza buyursun!" diye dua etti.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit Medya Grubu binasında meydana gelen yangın felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Dr. Şenocak, "Her durumda ve şartta Müslümanların ve mazlumların hukukunu müdafaa eden Yeni Akit’i Allah Teala her türlü musibetten muhafaza buyursun!" duası etti.

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Gündem

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Gündem

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!
Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!

Gündem

Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!

Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Gündem

Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Gündem

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Akit binasındaki yangında son durum
Akit binasındaki yangında son durum

Gündem

Akit binasındaki yangında son durum

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali
Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Gündem

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Gündem

Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23