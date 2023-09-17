İhsan Şenocak Hoca CHP'li vekile kendi kızının takdir belgesini paylaşarak cevap verdi! Yalandan utanmaz mısınız?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak öncülüğündeki İFAM'ın MEB bünyesinde eğitim veren kız okulu hedef aldı.

Okulda başarılı öğrencilere, takdir-teşekkür belgesi yerine 'İslam'ın kızı' belgesi verildiğini öne süren CHP'li Kılıç, "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokul ama müfredatı MEB müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça, akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil, 'İslam’ın kızı' belgesi veriliyor." dedi.

İffetsiz bir nesil arzuluyorlar!

Kız çocuklarının iffetli yetiştirilmesini şiar edinen okul, iffetsiz bir nesil arzuladığı anlaşılan CHP'li vekil tarafından şu ifadelerle hedef alındı:

"Okul, kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? 'İffet abidesi' olmayı...Bu okulu laik Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun’da açanlar, ÇEDES için de laik cumhuriyetimizin göz bebeği İzmir’i pilot bölge olarak seçiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve 16 Eylül saat 17.00’de İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki 'ÇEDES’e Hayır Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet ediyoruz."

İhsan Şenocak Hoca CHP'li vekile sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şenocak Hoca, aynı okulda eğitim gören ve başarılı olan kendi kızının hak ettiği takdir belgesini paylaştı.

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Şenocak Hoca, paylaşımına şu mesajı da ekledi:

İffet suçsa siz iffetsiz olun! Zorlayan mı var? Benim kızım da külliyat okullarında okuyor.İşte takdir belgesi.Yalandan utanmaz mısınız? Siz asıl bu çocukların İslam örtüsünü çiğnemek, okumasına engel olmak istiyorsunuz. Dün bunu nasıl başaramadıysanız bugün de başaramayacaksınız.