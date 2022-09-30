İhsan Şenocak Hoca Bağcılar'daki anne katliamı için yıllar önce böyle uyarmıştı!

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Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S.'nin, İstanbul Bağcılar'da annesinin başını kesip balkondan aşağı attığı korkunç cinayet gündemdeki yerini koruyor.

Cinayetten sonra ateşe verdiği evde yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali S. için, "Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme" ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Etkisi hala devam eden korkunç cinayet, 7 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyken vaaz veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın sözlerini akıllara getirdi.

Yaşanabilecek felaketler konusunda uyarmıştı!

Dr. Şenocak, Müslümanlara uyarılarda bulunduğu sohbetinde, günümüzde yaşanabilecek felaketlere dikkat çekerek, cemaatle namaz kılmanın terk edilmemesi gerektiğini söylemişti.

İhsan Şenocak, 7 yıl önce şunları söylemişti:

Namaz terk edilince, camiler boşalınca, şehvet patlayınca, her türlü bela, felaket görülür. Bu toplum da bunu görecek kardeşlerim. Bu camiler sabahlarda, akşamlarda, yatsılarda dolmuyor, ya da gelmeyenler evlerinde aileleri ile cemaat yapmıyorlarsa, Kur'an haber veriyor. "Ne kadar bela çeşidi varsa hepsini göreceksiniz."

Rabbimiz bunu söylüyor. Göreceksiniz.. 70 yaşındaki anneleri, çocukları ellerinden tutup sokağa attığında göreceksiniz.

Kumar oynayan bir çocuğun eve gelip, annesinin kolundaki bilezikleri almak üzere sarhoş hali ile annesinin kolunu kestiğini göreceksiniz. Çünkü namaz bir barajdır. Bütün kötülüklere engel, mani oluyor.