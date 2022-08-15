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İSLAM İhsan Şenocak Hoca anlattı! İşte mutluluğun formülü...
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca anlattı! İşte mutluluğun formülü...

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Tefsir Sohbetleri'nde İslam'a göre mutluluğun formülünün salih amelde olduğuna dikkat çekerek, ameli salih olanların cenneti yaşadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:27:00 - 2022-08-15 21:46:19

 yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Youtube kanalından da yayınlanan ve seri halinde devam eden Tefsir Sohbetleri'nin son bölümünde Al-i İmran Suresi'nin 137-141. ayetlerinin tefsirini yaptı.

İhsan Şenocak Hoca, salih amele dikkat çektiği sohbetinde Allah'ın, ameli salih olanların hayatında yaşattığı güzelliklerden bahsetti. Allah için yaşanan hayatlarda huzur, selamet, refah ve mutluluk görüldüğünü, ancak salih ameli olmayan insanların hayatında acı, ızdırap, kavga ve feryatların görüldüğünü söyledi.

"Mutluluğun formülü salih amelde"

Zengin olmasına rağmen kalbi daralan insanlara karşın, küçük bir evde dahi yaşasa salih ameli olan insanın cenneti yaşayacağını belirten İhsan Hoca, "Allah'ın kanunu değişmez. Rabbim mutluluğun formülünü gösteriyor." dedi.

Hocaların, psikologların, ilahiyatların sayısının artsa da camilere gidenlerin sayısının azaldığına dikkat çeken İhsan Hoca, buna, Allah'ın dinine müdahale edildiğini gerekçe gösterdi.

"Küçücük dairede yaşayan mümin 'elhamdulillah' der"

İhsan Şenocak Hoca, sohbetinin bir kısmını da Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Rüşveti, adam kayırmayı, soygunu lanetleyen İSLAM, mutluluğun formulünün salih amelde olduğunu beyan etti. Bu yüzden şehirde beşyüz metrekarelik bir evi, boğazda yalısı, denizde yatı olan inançsız insanın yüreği daralır, küçücük dairede yaşayan MÜMİN ise “elhamdulillah” der.

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Yorumlar

Emekli

Desenize müslüman aleminde acı çeken sefalet içinde olan çok olduğuna göre Salih amelden yoksunlar sadece Kuveyt Birleşik Arap emirlikleri Suudi Arabistan’da acı sefalet çeken az demekki petrolün Salih amele katkısı oldukça fazla

Mesut SARP

Doğru fukaralık her ne kadar imanı olmayanları imanlı etmesede, imanlı kulları Rablerine dahada yakın kılar. Ancak sadece fakirligi ön plana çıkarıp hırsızlık ve yolsuzluklara karşı duyarlı olmamak ve bu kotu amallerin haram olduğunu dile getirmeme ve haram yiyen kişileri teşhir etmemekte İslami ahlaka sığmaz.
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