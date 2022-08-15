İhsan Şenocak Hoca anlattı! İşte mutluluğun formülü...

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Youtube kanalından da yayınlanan ve seri halinde devam eden Tefsir Sohbetleri'nin son bölümünde Al-i İmran Suresi'nin 137-141. ayetlerinin tefsirini yaptı.

İhsan Şenocak Hoca, salih amele dikkat çektiği sohbetinde Allah'ın, ameli salih olanların hayatında yaşattığı güzelliklerden bahsetti. Allah için yaşanan hayatlarda huzur, selamet, refah ve mutluluk görüldüğünü, ancak salih ameli olmayan insanların hayatında acı, ızdırap, kavga ve feryatların görüldüğünü söyledi.

"Mutluluğun formülü salih amelde"

Zengin olmasına rağmen kalbi daralan insanlara karşın, küçük bir evde dahi yaşasa salih ameli olan insanın cenneti yaşayacağını belirten İhsan Hoca, "Allah'ın kanunu değişmez. Rabbim mutluluğun formülünü gösteriyor." dedi.

Hocaların, psikologların, ilahiyatların sayısının artsa da camilere gidenlerin sayısının azaldığına dikkat çeken İhsan Hoca, buna, Allah'ın dinine müdahale edildiğini gerekçe gösterdi.

"Küçücük dairede yaşayan mümin 'elhamdulillah' der"

İhsan Şenocak Hoca, sohbetinin bir kısmını da Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Rüşveti, adam kayırmayı, soygunu lanetleyen İSLAM, mutluluğun formulünün salih amelde olduğunu beyan etti. Bu yüzden şehirde beşyüz metrekarelik bir evi, boğazda yalısı, denizde yatı olan inançsız insanın yüreği daralır, küçücük dairede yaşayan MÜMİN ise “elhamdulillah” der.