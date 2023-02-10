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İhsan Şenocak Hoca anlattı! Deprem bize neleri öğretti?

Kahramanmaraş merkezli depremin merkez üssü ile etkilediği illeri ziyaret eden Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, depremden Müslümanların çıkartması gereken dersleri anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:48:00 - 2023-02-10 23:50:06

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde İFAM'ın çalışmalarını koordine etti.

Dr. Şenocak deprem felaketinden Müslümanların çıkartması gereken dersleri anlattı.

İhsan Şenocak Hoca, şöyle konuştu:

Deprem bize 30 dairesi olanın bir saniyede bütün evlerini kaybedip çadırda kalabileceğini, 5 mağazası olanın yardım kuyruğuna girebileceğini gösterdi. Mülkün tek sahibi Allah'tır (cc). Deprem okumasını bilen için bir okuldur.

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